ऊधम सिंह नगर: रुद्रपुर में चाकू से गोदकर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, इलाके में सनसनी; परिजनों ने किया हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 Nov 2026 12:29 AM IST
सार
हमले में उसके भांजे सहित तीन अन्य घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया है जहां परिजनों ने कोहराम मचा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।
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विस्तार
रुद्रपुर के रेशमबाड़ी इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बताते हैं कि लीलाधर, निवासी रेशमबाड़ी, को चाकू से गोदा गया। हमले में उसके भांजे सहित तीन अन्य घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया है जहां परिजनों ने कोहराम मचा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।
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