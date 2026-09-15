फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Accused of making obscene videos of women by flying a drone in the colony in kelakheda

उत्तराखंड: कॉलोनी में ड्रोन उड़ाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, दो युवकों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

Tue, 15 Sep 2026 09:38 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 15 Sep 2026 09:38 PM IST
सार

केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गुमसानी की सीमा कॉलोनी के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने से कॉलोनीवासियों में खलबली मच गई। महिलाओं की निजता प्रभावित होने की आशंका पर एक महिला ने दो लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। 

विज्ञापन
Accused of making obscene videos of women by flying a drone in the colony in kelakheda
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केलाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गुमसानी की सीमा कॉलोनी के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने से कॉलोनीवासियों में खलबली मच गई। महिलाओं की निजता प्रभावित होने की आशंका जताते हुए एक महिला ने दो लोगों के खिलाफ थाने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर पर दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

गांव गुमसानी की सीमा कॉलोनी निवासी मीना कुमारी ने गांव वासियों के साथ थाने में तहरीर देकर बताया कि आठ सितंबर को सुबह करीब 11 से दोपहर 12:30 बजे के बीच वह अपने घर पर थीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी छत के ऊपर ड्रोन उड़ता देखा। ड्रोन काफी देर तक कॉलोनी के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इसे देखकर कॉलोनी के लोग घबरा गए और ग्रामीणों ने अपने घरों से बाहर निकलकर ड्रोन के बारे में जानकारी की। आरोप है कि ड्रोन गुमसानी निवासी जमील अहमद और नासिर उड़ा रहे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उस समय कॉलोनी की कई महिलाएं अपने घरों में स्नान आदि कर रही थीं। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से महिलाओं की वीडियो बना लिए जाने की संभावना है जिससे आरोपी कॉलोनी वालों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर ड्रोन उड़ाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

विज्ञापन

सीओ अखलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर गांव गुमसानी निवासी जमील अहमद और नासिर के खिलाफ धारा 77 और 79 बीएनएस के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई है। मामले की जांच एसआई ललित मोहन चौधरी को सौंपी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed