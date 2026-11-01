खटीमा: अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी की टक्कर से गई जान

खटीमा में शनिवार रात अलग-अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। उनकी मौत से परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

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जानकारी के मुताबिक, सैंजना, पटपुड़ा निवासी सुभाष सिंह (35) पुत्र पूरन सिंह शनिवार देर शाम खटीमा से घर लौट रहे थे। सैजना के पास वह सड़क किनारे खड़े थे, तभी अचानक धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको खटीमा उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सुभाष राजमिस्त्री का काम करते थे।इधर, सिसैया निवासी राधेश्याम (55) पुत्र गौरीशंकर शनिवार को घर से कुछ दूरी पर पैदल जा रहे थे। तभी एक स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। स्कूटी चालक मौके पर फरार हो गया। घायल को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रविवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपे गए।