Udham Singh Nagar News: कोलकाता और टनकपुर के टीमों में होगा खिताबी मुकाबला

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मैच का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल, सभासद देवाशीष पोद्दार, रमेश राय, विक्रम भंडारी, गोविंद पोखरिया और अशोक मंडल ने किया।मुकाबले की शुरूआत से ही दोनों टीमों ने आक्राम खेल दिखाने का प्रयास किया। पहले हाफ के 18वें मिनट में टनकपुर के करन ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 30वें मिनट में हर्ष ने रुद्रपुर के चार खिलाड़ियों को छकाते हुए गोल दागकर टनकपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया। दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में टनकपुर के चेतन ने एक और गोल दागकर लीड को 3-0 कर दिया। रुद्रपुर की ओर से एकमात्र गोल शेर सिंह बोरा ने पेनाल्टी किक से किया। अंत तक टीम प्रयास करने के बावजूद दूसरा गोल नहीं कर सकी। रविवार को टनकपुर और कोलकाता के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मैच में अखिलेश मंडल रैफरी, अमित वैद्य और राहुल सहायक रैफरी, जयंत मंडल, सव्यसाची हालदार, सुनील सरकार, रवि मजूमदार उद्घोषक, सुजीत विश्वास और दीपेन सेन स्कोरर, उत्तम मल्लिक और नारायण विश्वास गोल जज रहे। वहां सुनील विश्वास, किशोर राय, सुजीत सरकार, सुबल विश्वास, बाबूलाल विश्वास, रिपुसूदन मंडल, बाबूराम हालदार, राम विश्वास, प्रशांत मंडल आदि थे।