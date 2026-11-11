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Udham Singh Nagar News: खटीमा में 28 डिग्री रहा तापमान

Wed, 11 Nov 2026 10:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 11 Nov 2026 10:49 PM IST
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The temperature in Khatima was 28 degrees.
खटीमा। खटीमा क्षेत्र में बुधवार को 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हालांकि क्षेत्र में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ रही है। मौसम वेधशाला के प्रभारी नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे ठंड में बढ़ोतरी होगी। संवाद
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मुख्य चौराहे के पास जाम की समस्या
खटीमा। त्योहारी सीजन में खटीमा के मुख्य मार्गों में जाम की समस्या बरकरार है। बुधवार को मुख्य चौराहे पर जाम की समस्या रही। इसके अलावा सितारगंज मार्ग, पीलीभीत मार्ग और मेलाघाट में भी जाम लगने से वाहन चालकों को असुविधा हुई। संवाद
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