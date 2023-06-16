Udham Singh Nagar News: आठ से 22 तक होगी पायते वाली रामलीला

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सुल्तानपुर पट्टी। पायते वाली रामलीला का आयोजन इस आठ से 22 अक्तूबर तक किया जाएगा। कमेटी अध्यक्ष सर्वेश सैनी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंडित दीपक शर्मा हवन-पूजा और गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ करेंगे। 22 अक्तूबर को महिलाओं के लिए विशेष मीना बाजार मेला लगाया जाएगा। उसी रात भरत मिलाप और राजतिलक के साथ रामलीला का समापन किया जाएगा। संवाद