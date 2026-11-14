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ऊधमसिंह नगर: गश्त के दौरान वन विभाग ने पकड़ा खैर की 80 कुंतल लकड़ी से भरा कैंटर, चालक फरार; वाहन सीज

Sat, 14 Nov 2026 11:26 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 14 Nov 2026 11:26 AM IST
सार

बाजपुर शहर के बन्नाखेड़ा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर कपिल ने टीम के साथ गश्त के दौरान खैर की 80 कुंतल लकड़ी से भरा एक कैंटर पकड़ लिया। टीम को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। 

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the forest department caught a canter loaded with 80 quintals of Khair wood in bazpur
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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बाजपुर शहर के बन्नाखेड़ा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर कपिल ने टीम के साथ गश्त के दौरान खैर की 80 कुंतल लकड़ी से भरा एक कैंटर पकड़ लिया। टीम को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने कैंटर और लकड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, रेंजर नवल किशोर कपिल टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें संदिग्ध अवस्था में खड़ा एक कैंटर दिखाई दिया। टीम के नजदीक पहुंचने पर चालक कैंटर छोड़कर भाग गया। जांच में कैंटर में खैर की करीब 80 कुंतल लकड़ी भरी मिली, जिसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये आंकी गई है।

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वन विभाग ने लकड़ी और कैंटर को सीज कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

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