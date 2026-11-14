ऊधमसिंह नगर: गश्त के दौरान वन विभाग ने पकड़ा खैर की 80 कुंतल लकड़ी से भरा कैंटर, चालक फरार; वाहन सीज

बाजपुर शहर के बन्नाखेड़ा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर कपिल ने टीम के साथ गश्त के दौरान खैर की 80 कुंतल लकड़ी से भरा एक कैंटर पकड़ लिया। टीम को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने कैंटर और लकड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, रेंजर नवल किशोर कपिल टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें संदिग्ध अवस्था में खड़ा एक कैंटर दिखाई दिया। टीम के नजदीक पहुंचने पर चालक कैंटर छोड़कर भाग गया। जांच में कैंटर में खैर की करीब 80 कुंतल लकड़ी भरी मिली, जिसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये आंकी गई है। विज्ञापन

वन विभाग ने लकड़ी और कैंटर को सीज कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।

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