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काशीपुर: छत पर लगे कुंडे से लटका मिला टैंपों चालक का शव, कर्ज के बोझ में आत्महत्या करने की चर्चा

Tue, 01 Sep 2026 05:25 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 01 Sep 2026 05:25 PM IST
सार

काशीपुर शहर के आईटीआई थाना क्षेत्र की ओम विहार कॉलोनी में 34 वर्षीय युवक का शव छत पर बने कुंडे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि कर्ज से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है।

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The body of a tempo driver was found hanging from a hook on the roof in kashipur
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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काशीपुर शहर के आईटीआई थाना क्षेत्र की ओम विहार कॉलोनी में 34 वर्षीय युवक छत पर बने कुंडे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार कर्ज से परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया है।

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आईटीआई कोतवाल मोहन पांडेय ने बताया कि 31 अगस्त की रात 11.13 मिनट पर ओम विहार कालोनी निवासी कमल हलदार ने पुलिस को उनके भांजे निगम मजमूदार के फांसी लगाने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई तो निगम अचेत अवस्था में पड़ा पाया गया। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निगम अपनी मां उत्तरा देवी के साथ रहता था। वह टेंपो चलाकर स्कूल के बच्चे लाने ले जाने का काम करता था। उसकी मां काशीपुर में एक डाॅक्टर के घर खाना बनाने का काम करती हैं।

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बहन ब्यूटी ने बताया कि काम पर से उसकी मां ने निगम को 8-9 बार कॉल की, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। सूचना पर रिश्तेदार सूरज और हरिदास उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। पड़ोस की छत से कमरे में पहुंचने पर निगम कुंडे से लटका मिला। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि परिजनों की तरफ से फिलहाल तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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