Udham Singh Nagar News: सनातन धर्म मंदिर में हुई शेरावाली मां की शूटिंग

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गदरपुर। भजन सम्राट शेखर जायसवाल की भजन एल्बम की शूटिंग श्री सनातन धर्म मंदिर गदरपुर में हुई। कैमरामैन की भूमिका में उनकी पत्नी सौम्या जायसवाल ने सहयोगी कलाकारों के साथ कई दृश्यों की शूटिंग की। शेखर ने बताया कि वह मंदिर में पूर्व में भी कई एल्बम के गीतों की शूटिंग कर चुके हैं। वहां सौरभ सैनी, पवन शर्मा, यश नेगी, गौरव सैनी, कृष चावला, पूजा टम्टा, अंशिका, रंजू, कविता आदि मौजूद रहे। संवाद