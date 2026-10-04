फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Separate traffic police station to be set up in Kashipur; search for land begins.

Udham Singh Nagar News: काशीपुर में बनेगा अलग यातायात थाना, जमीन की तलाश शुरू

Sun, 04 Oct 2026 01:27 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 04 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Separate traffic police station to be set up in Kashipur; search for land begins.
काशीपुर। बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच शहर में अलग यातायात थाना बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए तीन से चार एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। इसमें सीज वाहनों के लिए भी सुरक्षित परिसर बनाया जाएगा।
विज्ञापन

यातायात पुलिस के पास वर्षों से अपना कोई भवन नहीं है। काशीपुर कोतवाली परिसर के दो छोटे कमरों से कार्यालय संचालित हो रहा है। स्टाफ के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या चेकिंग के दौरान पकड़े जाने वाले वाहनों को लेकर आती है। जगह न होने से सीज किए गए बड़े वाहनों को आईआईएम काशीपुर परिसर में खड़ा करना पड़ता है। दोपहिया वाहनों को कोतवाली परिसर में खड़ा किया जाता है। कोतवाली परिसर का काफी हिस्सा सीज किए वाहनों से पट चुका है। कई बार वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।
विज्ञापन

यातायात पुलिस प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि यातायात थाना और भवन नहीं होने से सिग्नल, बैरिकेड, साइन बोर्ड आदि के लिए विभागीय सहायता भी समय पर नहीं मिल पा रही है। यातायात थाने के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा गया है। थाना बनने से शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और पुलिसिंग भी बेहतर हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed