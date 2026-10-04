फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   PACS employees issue ultimatum to government; memorandum sent to CM.

Udham Singh Nagar News: पैक्स कर्मियों का सरकार को अल्टीमेटम, सीएम को भेजा ज्ञापन

Sun, 04 Oct 2026 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 04 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
PACS employees issue ultimatum to government; memorandum sent to CM.
काशीपुर। काशीपुर की सभी सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने छह सूत्रीय मांगों के निदान की मांग तेज कर दी है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। पांच अक्तूबर तक समाधान नहीं होने पर देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी।
विज्ञापन

कर्मचारियों ने कहना है कि वह कैडर फंड, ग्रेड वेतन, नियोक्ता अंशदान, वेतन विसंगति आदि मांगों के लिए अधिकारियों से लेकर शासन तक गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार की ओर से समान कार्य-व्यवसाय वाली नवगठित एम-पैक्स का पंजीकरण निरस्त करने, नई पैक्स का गठन भौगोलिक दूरी के आधार पर करने की मांग की है। पैक्स की ओर से वितरित करोड़ों के ऋण की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने, पैक्स सचिवों और कर्मचारियों को नियमित सहकारिता ढांचे में शामिल करने आदि की भी मांग उठाई है। कर्मचारी स्वास्थ्य और गोल्डन कार्ड योजना से जोड़ने पूर्व में भेजे गए मांग पत्रों पर तत्काल शासनादेश जारी करने, शत-प्रतिशत पदोन्नति कैडर सचिव के पद पर करने की भी मांग की जा रही है। वहां सर्वेश कुमार, अमित कुमार, ब्रजवाला, इदरीश, सचिन, मनोज आदि रहे।
विज्ञापन

छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम को भेजा
बाजपुर। समान कार्य.व्यवसाय वाली नवगठित पंजीकरण निरस्त करने सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारिता कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने पांच अक्तूबर से अनिश्चित कालीन धरना-हड़ताल की चेतावनी दी है। शनिवार को सहकारिता कर्मचारी एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीएम की गैरमौजूदगी में कार्यालय में छह सूत्री मांगों का सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहां संजय चौहान, कुंदन सिंह, बृज किशोर यादव, हिमांशु बिष्ट, संगीता सिंह, पूरन पांडे, राम सिंह यादव, हरपाल सिंह, तौफीक अहमद आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed