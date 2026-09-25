Udham Singh Nagar News: स्वरोजगार से बदली महिलाओं की किस्मत

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अब समूह में 13 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो फ्लावर पॉट्स, मूंज घास, जूट बैग और ऐपण कला से सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं। शुरुआत में समूह को बाजार नहीं मिल पा रहा था लेकिन किसान मेले में स्टॉल मिलने के बाद उनके उत्पादों को नई पहचान मिली। अब उनके उत्पादों की मांग पूरे जिले में है।रंजना सक्सेना ने बताया कि समूह प्रतिदिन आठ से 10 हजार रुपये तक का कारोबार कर रहा है। इससे सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस संबंध में नगर निगम के परियोजना प्रबंधक मनोज कर्नाटक ने बताया कि फुलवारी स्वयं सहायता समूह नगर निगम की ओर से संचालित सबसे सफल समूहों में से एक है। निगम ऐसे समूहों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।