Udham Singh Nagar News: छतरपुर स्टेशन से सवारी गाड़ियों के परिचालन की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:40 AM IST
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पंतनगर। जयनगर, छत्तरपुर, मटकोटा और रुद्रपुर के नामित पार्षद सहित क्षेत्र के सौ से अधिक निवासियों ने रेलमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छतरपुर रेलवे स्टेशन से सवारी गाड़ियों के परिचालन की मांग की है।
लोगों ने पत्र में कहा है कि ऊधमसिंह नगर जिले में स्थित और पूर्वोत्तर रेलवे (इज्जतनगर मंडल) के तहत रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन और लालकुआं जंक्शन के बीच हल्दी रोड स्टेशन बंद कर दिया गया है। ऐसे छतरपुर रेलवे स्टेशन से यात्री परिचालन के लिए अनुरोध किया जाता रहा है। इसके बावजूद छतरपुर स्टेशन से सवारी गाड़ियों का परिचालन अभी तक लंबित है।
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छतरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के मानकों के अनुसार सभी जरूरी सहूलियत है। इस स्टेशन के विस्तारीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। लोगों ने छतरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था करने की मांग की है। संवाद
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लोगों ने पत्र में कहा है कि ऊधमसिंह नगर जिले में स्थित और पूर्वोत्तर रेलवे (इज्जतनगर मंडल) के तहत रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन और लालकुआं जंक्शन के बीच हल्दी रोड स्टेशन बंद कर दिया गया है। ऐसे छतरपुर रेलवे स्टेशन से यात्री परिचालन के लिए अनुरोध किया जाता रहा है। इसके बावजूद छतरपुर स्टेशन से सवारी गाड़ियों का परिचालन अभी तक लंबित है।
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पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छतरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के मानकों के अनुसार सभी जरूरी सहूलियत है। इस स्टेशन के विस्तारीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। लोगों ने छतरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था करने की मांग की है। संवाद
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