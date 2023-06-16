Udham Singh Nagar News: धूमधाम से मनाया गया सातू-आठू त्यौहार

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बाजपुर। गांव बरहैनी हुलसनगंज में समाजसेवी राजेंद्र टम्टा के आवास पर सातू-आठू पर्व धूमधाम से मनाया गया। बृहस्पतिवार को महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर पर्व की खुशियां मनाईं। महिलाओं ने पारंपरिक गीत पर नृत्य कर सातू-आठू पर्व की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया। वहां राजेंद्र टम्टा, खीमा देवी, शांति देवी, देवकी देवी, भावना देवी, सरस्वती देवी, अनीता देवी, रजनी देवी, अनीता, सुमन, नेहा, प्रीति, सरिता देवी, भावना देवी आदि थे। संवाद