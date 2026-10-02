फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Rudrapur traders protest against UPI charges.

Udham Singh Nagar News: यूपीआई चार्ज के विरोध में उतरे रुद्रपुर के व्यापारी

Fri, 02 Oct 2026 12:37 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Rudrapur traders protest against UPI charges.
रुद्रपुर। यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमआरडी) लागू करने की चर्चा के विरोध में रुद्रपुर के व्यापारी भी उतर आए हैं। रुद्रपुर व्यापार मंडल ने गांधी जयंती पर (आज) नो यूपीआई डे मनाने का एलान किया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने शहर के व्यापारी यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे और ग्राहकों से नकद या कार्ड से भुगतान करने की अपील की है।
विज्ञापन

व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुका है। व्यापारी और आम जनता लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज सीधे व्यापारियों और ग्राहकों पर बोझ बनेगा। उन्होंने कहा कि यूपीआई व्यवस्था सरल, पारदर्शी और बिना अतिरिक्त बोझ के होनी चाहिए।
विज्ञापन

जुनेजा ने कहा कि व्यापारी टैक्स कलेक्शन की मशीन नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत स्तंभ हैं। सरकार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों पर वित्तीय दबाव पड़े। जुनेजा ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान के नाम पर व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए इस प्रावधान पर पुनर्विचार करे। उन्होंने सभी व्यापारियों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed