Udham Singh Nagar News: खटीमा की रेनू बनीं इंडिया टैलेंट फाइट की विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 12:41 AM IST
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खटीमा। प्रतिष्ठित सिंगिंग शो इंडिया टैलेंट फाइट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गायिका एवं संगीत शिक्षिका रेनू उपाध्याय का खटीमा लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस शो में देशभर से 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। रेनू ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, गुरुजनों और शुभचिंतकों को दिया है। वहां शांति पांडेय, कमला मेलकानी, प्रभा राठौर, मीरा चंद, गंगा गहतोड़ी, तनुजा सामन्त, हेमा कन्याल, बसंती कांडपाल, मुन्नी भट्ट, लीला भट्ट, पार्वती कुंवर, मंजू कुंवर, कौशल्या राना, अंजू अग्रवाल, कविता बिष्ट, शांति जोशी, आनंदी पांडेय आदि थे। संवाद
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