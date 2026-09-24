Udham Singh Nagar News: रोडवेज कर्मचारियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी

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बुधवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने डिपो के सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार आर्य को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने कहा कि बीएस-4 बसों को दिल्ली मार्ग से हटाने का आदेश दिया गया है जबकि डिपो में बीएस-6 बसें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली मार्ग के लिए बसें पूरी नहीं होने से चालक-परिचालकों को ड्यूटी करने में बाधा आ रही है। कर्मचारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन नौ नवंबर तक है तो कुमाऊं की गाड़ियों को दो महीने पहले ही क्यों बंद किया जा रहा है। इससे निगम को प्रतिदिन लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने पिछले तीन माह से समय पर वेतन नहीं मिलने पर भी रोष जताया। निगम से समस्या का उचित समाधान खोजने की मांग की। इस मौके पर मुकेश शर्मा, दीपक जोशी, उमेश, शैलेंद्र सिंह आदि रहे।

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काशीपुर। दिल्ली मार्ग पर बीएस-4 बसों के संचालन पर रोक से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 27 सितंबर से कार्य बहिष्कार और चक्का जाम की चेतावनी दी है।