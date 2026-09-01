Udham Singh Nagar News: अस्पताल परिसर में बरसाती पानी जमा होने से डेंगू का खतरा

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खटीमा उप जिला अस्पताल परिसर में बरसाती पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से जलभराव की समस्या आ रही है। शनिवार रात हुई बारिश के बाद सोमवार तक भी अस्पताल परिसर और गेट के पास से बरसाती पानी की निकासी नहीं सकी। विज्ञापन

इस संबंध में उप जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. केसी पंत ने बताया कि अस्पताल परिसर से पानी निकासी व मजबूत ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूर्व में नगर पालिका को पत्र लिखा गया है। डॉ. पंत ने कहा कि फिलहाल डेंगू के फैलने की आशंका नही है। विज्ञापन विज्ञापन



खटीमा उप जिला अस्पताल परिसर में बरसाती पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से जलभराव की समस्या आ रही है। शनिवार रात हुई बारिश के बाद सोमवार तक भी अस्पताल परिसर और गेट के पास से बरसाती पानी की निकासी नहीं सकी।इस संबंध में उप जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. केसी पंत ने बताया कि अस्पताल परिसर से पानी निकासी व मजबूत ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूर्व में नगर पालिका को पत्र लिखा गया है। डॉ. पंत ने कहा कि फिलहाल डेंगू के फैलने की आशंका नही है।

खटीमा। बारिश थमने के दूसरे दिन भी खटीमा उप जिला अस्पताल परिसर से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। अस्पताल परिसर और गेट के पास बरसाती पानी एकत्र होने से डेंगू का खतरा हो सकता है। ठहरे हुए पानी में डेंगू फैलाने वाले मच्छर तेजी से फैलते हैं।