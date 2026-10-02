Udham Singh Nagar News: बहुउद्देश्यीय शिविर में 35 जन समस्याओं का समाधान

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खटीमा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को देवीकुला, छिनकी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बिजली, सड़क, पानी से संबंधित मूलभूत समस्याओं को उठाया गया। शिविर में कुल दर्ज 40 समस्याओं में से 35 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए चेक वितरित किए गए। बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। खंड विकास अधिकारी संजय गांधी ने बताया कि ग्रामीणों ने अपने-अपने क्षेत्रों की कुल 40 शिकायतें दर्ज कीं जिनमें से 35 का निस्तारण कर दिया गया। शेष पांच शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। वहां पर दायित्यधारी मोहिनी पोखरिया, शंकर कोरंगा, रंजीत नामधारी, नंदन खड़ायत, सतीश भट्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी तरन्नुम मलिक, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. भूपेंद्र प्रसाद, विमला बिष्ट आदि थीं। संवाद