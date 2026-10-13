ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को 50 हजार मुआवजे की मांग: ठुकराल एक दिवसीय उपवास पर, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास पर बैठे। उन्होंने प्रभावित प्रत्येक किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई।

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ठुकराल ने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत कर फसल तैयार करता है। ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। खेती में लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है और परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन कराने और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। कहा कि किसानों को राहत देने में देरी नहीं होनी चाहिए। किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मांग पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।