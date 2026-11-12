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Udham Singh Nagar News: खटीमा में छठ घाटों पर तैयारियां शुरू, आ सकते हैं सीएम

Thu, 12 Nov 2026 11:22 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:22 PM IST
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Preparations underway at Chhath ghats in Khatima; CM may visit
खटीमा। छठ महापर्व की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत होगी। बृहस्पतिवार को खटीमा के विभिन्न छठ घाटों पर साफ-सफाई और सजावट का काम अंतिम चरण में रहा। संजय रेलवे पार्क स्थित छठ घाट पर रंगरोगन के साथ ही तालाब में पानी भरने का कार्य किया जा रहा है।
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पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि छठ महापर्व के आयोजन को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। शुक्रवार को नहाय-खाय, शनिवार को खरना, रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार को छठ पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी पहुंचने की संभावना है।
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