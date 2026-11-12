Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



काशीपुर बीआरसी सभागार में शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से शिक्षक सेमिनार सुबह 10 बजे से।

--

राधेहरि डिग्री कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना (डीयूवाई) के तहत कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन सुबह 11 बजे से।

--

खेल

जसपुर में श्री साई फार्मेसी कॉलेज में फार्मेसी वीक के तहत सात दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

सेमिनार