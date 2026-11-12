Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
सेमिनार
काशीपुर बीआरसी सभागार में शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से शिक्षक सेमिनार सुबह 10 बजे से।
--
राधेहरि डिग्री कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना (डीयूवाई) के तहत कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन सुबह 11 बजे से।
--
खेल
जसपुर में श्री साई फार्मेसी कॉलेज में फार्मेसी वीक के तहत सात दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
काशीपुर बीआरसी सभागार में शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से शिक्षक सेमिनार सुबह 10 बजे से।
राधेहरि डिग्री कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना (डीयूवाई) के तहत कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन सुबह 11 बजे से।
खेल
जसपुर में श्री साई फार्मेसी कॉलेज में फार्मेसी वीक के तहत सात दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।