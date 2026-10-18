Udham Singh Nagar News: छात्राओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित

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पूर्व छात्रा और पार्लर संचालिका नताशा जोशी ने छात्राओं को स्वरोजगार के महत्व के बारे में बताया। बीडीसी सदस्य सरोजिनी कार्की और पूर्व दायित्वधारी गणेश उपाध्याय ने छात्राओं को अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षिकों ने बताया कि एथलेटिक्स में गुड़िया, मोनिका, नीलम और तमन्ना ने जिलास्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। शिक्षिका सुनीता सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहां एसएमसी अध्यक्ष गीता कोरंगा, सुरेंद्र सिंह कार्की सोनू आदि रहे।