खटीमा: छह सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, एलआईसी कार्यालय तक निकाला जुलूस
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 11 Sep 2026 12:35 PM IST
सार
खटीमा में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था समेत छह सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सितारगंज मार्ग स्थित एसबीआई बैंक शाखा के बाहर एकत्रित सभी बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एलआईसी कार्यालय तक जुलूस निकाला।
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विस्तार
खटीमा में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था समेत छह सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सितारगंज मार्ग स्थित एसबीआई बैंक शाखा के बाहर एकत्रित सभी बैंक कर्मारियों ने अपनी मांगों को लेकर एलआईसी कार्यालय तक जूलूस निकाला।
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उन्होंने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था तत्काल लागू करने,पीएलआई योजना को वापस लेने, 11वीं व 12वीं द्विपक्षीय समझौते को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बैंक कर्मियों के लंबित मुद्दों का समाधान करने और कर्मचारी हितों की सुरक्षा सुनिश्वित करने की मांग की। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। वहां पर खीमानंद पांडेय, पवन प्रभाकर, अजय कुमार, हीरानाथ गोस्वामी, चेतन राना, कैलाश चंद, भूपेंद्र चंद, सुरेश चंद, सुरेश सिंह, धर्मेंद्र नेगी, मनोहर आदि थे।
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