Udham Singh Nagar News: खटीमा में चार हजार से अधिक विद्यार्थी बनेंगे भाग्य विधाता

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खटीमा। एचएनबी डिग्री कॉलेज में इस बार चार हजार से अधिक छात्र-छात्राएं छात्रसंघ प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे। कॉलेज में अब तक 3810 छात्र-छात्राओं का प्रवेश हो चुका है। प्राचार्य डॉ. सुनील कटियार ने बताया कि 26 सितंबर तक कॉलेज में एडमिशन होंगे। दो दिनों में लगभग 350 छात्र-छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।