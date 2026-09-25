Udham Singh Nagar News: काशीपुर में धूमधाम से मना एनएसएस स्थापना दिवस

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पोस्टर प्रतियोगिता में ऋषभ पंत, तनुजा पांडे व सुमित कुमार, फिजा और वॉल पेंटिंग में हिमांशी, राधिका, फिजा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। इस मौके पर डॉ. कुंवर पाल सिंह, डॉ. भानुप्रताप गौतम, डॉ. तिलकराम प्रजापति, डॉ. प्रशांत आदि मौजूद रहे। चंद्रावती तिवारी कन्या पीजी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य डॉ. दीपिका आत्रेय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वयंसेवियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, गुजराती, कुमाऊंनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी नृत्य और लक्ष्य गीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। डॉ. वंदना सिंह, डॉ. गीता मेहरा, डॉ. अंजलि गोस्वामी, डॉ. रंजना मौजूद रहीं। जीजीआईसी काशीपुर में प्रधानाचार्य गीता जायसवाल की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया। स्वयंसेवियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान ऋतु शर्मा, भावना समेत छात्राएं मौजूद रहीं।