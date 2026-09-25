Udham Singh Nagar News: जीआईसी में एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:33 AM IST
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शक्तिफार्म। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम अधिकारी बीएल पटेल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता सतीश कुमार राणा ने स्वयंसेवकों को समाज हित में कार्य करने की अपील की। प्रधानाचार्य बालमुकुंद तिवारी ने स्वयंसेवकों को विद्यालय एवं समाज में रहकर सेवा के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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