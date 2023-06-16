फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   New building for CHC Shakti Farm to be constructed at a cost of 33 crore

Udham Singh Nagar News: 33 करोड़ में बनेगा सीएचसी शक्तिफार्म का नया भवन

Wed, 04 Nov 2026 12:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
New building for CHC Shakti Farm to be constructed at a cost of 33 crore
शक्तिफार्म। शक्तिफार्म और आसपास के लोगों को अब दांतों के उपचार के लिए दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सीएचसी शक्तिफार्म में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीता काटकर डेंटल वार्ड का शुभारंभ किया। वार्ड में मशीनें और उपकरण को स्थापित करने के साथ ही डेंटल सर्जन की तैनाती पहले ही हो चुकी थी।
विज्ञापन

कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही सीएचसी में एक्स-रे तकनीशियन की तैनाती भी कराई जाएगी। इससे मरीजों को जांच के लिए अन्य अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सीएचसी के नए भवन के निर्माण के लिए करीब 33 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहां दायित्वधारी संजय बाछाड़, चेयरमैन सुमित मंडल, गोविंद तालुकदार, जगदीश डालमिया, मयंक अग्रवाल, विष्णु प्रामाणिक, डॉ. वगिशा चंद्रा, डॉ. रोहन कुमार आदि थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed