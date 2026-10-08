Udham Singh Nagar News: एमबीपीजी हल्द्वानी ने 36-25 से जीता कबड्डी का फाइनल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:48 PM IST
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सितारगंज। स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित अंतर-महाविद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी ने राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर को 36-25 से हराकर ट्रॉफी जीत ली। दोनों टीमों के बीच शुरुआत से ही मुकाबला रोमांचक रहा, लेकिन बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर हल्द्वानी की टीम ने 11 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की।
पहले सेमीफाइनल में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी ने मेजबान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज को 47-37 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर ने पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर को 29-21 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ उच्च शिक्षा उत्तराखंड के प्रभारी निदेशक प्रो. एके उनियाल, महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. रेनू रानी बंसल, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व क्रीड़ा अधिकारी प्रो. नागेंद्र शर्मा और वर्तमान क्रीड़ा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, डिग्री कॉलेज बाजपुर, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़, डीएसबी परिसर नैनीताल, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर, राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा और पाल कॉलेज हल्द्वानी की टीमों ने प्रतिभाग किया।
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इस मौके पर क्रीड़ा विभाग के संयोजक प्रो. जगदीश प्रसाद समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। छात्रसंघ अध्यक्ष हरे कृष्णा सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।
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पहले सेमीफाइनल में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी ने मेजबान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज को 47-37 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर ने पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर को 29-21 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ उच्च शिक्षा उत्तराखंड के प्रभारी निदेशक प्रो. एके उनियाल, महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. रेनू रानी बंसल, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व क्रीड़ा अधिकारी प्रो. नागेंद्र शर्मा और वर्तमान क्रीड़ा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, डिग्री कॉलेज बाजपुर, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़, डीएसबी परिसर नैनीताल, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर, राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा और पाल कॉलेज हल्द्वानी की टीमों ने प्रतिभाग किया।
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इस मौके पर क्रीड़ा विभाग के संयोजक प्रो. जगदीश प्रसाद समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। छात्रसंघ अध्यक्ष हरे कृष्णा सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।