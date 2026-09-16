खटीमा: सीएम धामी के 51वें जन्मदिन पर मैराथन दौड़ का आयोजन, विजेताओं को पुरस्कृत किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 51वें जन्मदिन पर बुधवार को खटीमा में सितारगंज मार्ग स्थित देवभूमि धर्मशाला से अमाऊं तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ओपन मैराथन दौड़ के महिला वर्ग में उषा थ्वाल प्रथम, खुशी गोस्वामी द्वितीय व पायल तृतीय रहीं। जबकि पुरुष वर्ग में रजत पाल प्रथम, राम सिंह द्वितीय व पुष्पेंद्र चंद तृतीय रहे। अंडर 14 बालिका वर्ग की मैराथन दौड़ में आरुषि मेहर प्रथम, विद्या पोखरिया द्वितीय व सीमा बोरा तृतीय रही। बालक वर्ग में पुष्पेंद्र सिंह प्रथम, आर्यन सक्सेना द्वितीय व विक्की कुमार तृतीय रहे। कार्यक्रम संयोजक नंदन सिंह खड़ायत ने सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया। वहां पर मोहिनी पोखरिया, कैप्टन गंभीर धामी, वरुण अग्रवाल, सतीश भट्ट,विनीता सक्सेना, अमित पांडेय, हिमांशु बिष्ट, विशाल गाेयल, बॉबी ढींगरा, प्रमोद गड़कोटी, प्रेम सिंह राणा, महेश राणा, बलदेव सिंह आदि थे।

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