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रुद्रपुर: बेटी की दवाई लेकर लौट रहे युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, तीन बाइक सवार फरार; इलाके में सनसनी

Thu, 08 Oct 2026 01:18 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 08 Oct 2026 01:18 PM IST
सार

रुद्रपुर सीमा से सटे ग्राम डिबडिबा बिलासपुर में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह अपनी बेटी की दवाई लेकर पैदल घर जा रहा था। अंग्रेजी वाइन शॉप के सामने बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारी और फरार हो गए। 1

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man returning with his daughter's medicine was shot dead in broad daylight in rudrapur
युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर सीमा से सटे ग्राम डिबडिबा बिलासपुर (यूपी) में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय युवक अपनी बेटी की दवाई लेकर पैदल घर जा रहा था। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।

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पुलिस के अनुसार, संदीप सिंह चौहान उर्फ सनी उर्फ सनिया (30) की अंग्रेजी वाइन शॉप के सामने बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक समेत फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

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सूचना पर रुद्र बिलास चौकी प्रभारी योगेश कुमार, कोतवाल जीत सिंह और सीओ पीपी सिंह मौके पर पहुंचे। शव को सीएचसी लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पत्नी शिवानी ने बताया कि संदीप की कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। आशंका है कि रंजिश के चलते ही हत्या की गई है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है।

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