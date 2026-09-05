Udham Singh Nagar News: तराई में बेमौसमी धान का विकल्प नहीं बन सकी मक्का

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बेमौसमी धान पर सरकार की रोक के बाद जिले के किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर मक्का लगाई थी, लेकिन कटाई के बाद का गणित देखकर उनका मोह भंग हो गया है। किसानों को मक्का का बीज सब्सिडी पर दिया गया। उम्मीद थी कि कम पानी, कम लागत और अच्छा बाजार मिलेगा। मगर अब यही मक्के की फसल किसानों के गले की फांस बन गई है।कोटतराई में मक्का की सरकारी खरीद का कोई ढांचा नहीं है। स्थानीय मंडी में भाव 1400-1600 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि एमएसपी 2400 रुपये के आसपास है। अच्छा भाव लेने के लिए माल बरेली, रामपुर या बिलासपुर की फीड मिलों तक भेजना पड़ रहा है। इसमें आठ से 10 हजार रुपये ट्रांसपोर्ट और दो हजार रुपये बोरियां व लोडिंग का खर्च आ रहा है। - दिलबाग सिंह, किसानकोटहाइब्रिड मक्का में बीज ही 1000 रुपये प्रति किलो है। खाद-कीटनाशक मिलाकर लागत 18 हजार तक पहुंच रही है, लेकिन उत्पादन 22-25 क्विंटल ही रह गया। जब तक गन्ना और धान की तरह मक्का पर सरकारी खरीद केंद्र नहीं खुलते। तब तक यह लाभदायक नहीं है। - समरपाल सिंह चीमा, किसानकोटमक्का उत्पादन में पानी तो कम लगा, लेकिन मजदूरी ज्यादा लगी। भुट्टे तोड़ने के लिए पांच-छह मजदूर चाहिए, धान में यहीं काम कंबाइन से हो जाता है। किसानों के पास ड्रायर और भंडारण की सुविधा नहीं है। मक्का को सुखाने में 10 दिन लग गए। इससे अगली फसल लेट हो गई। - मोहम्मद रिजवान, किसानकोटतराई में इस बार छह हजार हैक्टेयर मक्का की खेती हुई है, लेकिन नमी के कारण बाजार में उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। यदि ड्रायर लग जाते हैं तो यह खेती काफी मुनाफे की हो सकती है। - डाॅ. कल्याण सिंह कृषि रक्षा अधिकारी काशीपुर