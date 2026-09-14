फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Panic grips the area due to the arrival of a tiger on the Hempur-Pratappur road.

Udham Singh Nagar News: हेमपुर प्रतापपुर रोड बाघ आने से दहशत

Mon, 14 Sep 2026 12:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 14 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Panic grips the area due to the arrival of a tiger on the Hempur-Pratappur road.
काशीपुर। हेमपुर प्रतापपुर रोड पर देर रात जंगल की ओर से अचानक दो बाघ सड़क पर आ गए। कार की रोशनी पड़ते ही दोनों बाघ सड़क पर दौड़ने लगे। अचानक सामने आए इस नजारे को कार सवार ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक बीती देर रात एक कार सवार हेमपुर प्रतापपुर रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान जंगल की तरफ से अचानक दो बाघ सड़क पर आ गए। उसने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दोनों बाघ सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों बाघ जंगल से निकलकर सड़क के रास्ते दूसरी ओर जा रहे थे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।
विज्ञापन

सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी-कर्मी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएफओ रामनगर रेंज प्रकाश आर्य ने कहा कि रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक गति नियंत्रित रखें। उन्होंने कहा यदि कोई वन्यजीव सड़क पर नजर आए तो वन विभाग को सूचना दें। वहीं क्षेत्रवासियों में दहशत काफी बढ़ गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed