Udham Singh Nagar News: शक्तिफार्म में लहराया 121 फीट ऊंचा तिरंगा

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रविवार को आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों, शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नगर के वरिष्ठ नागरिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि शक्तिफार्म के सुभाष चौक पर तिरंगे का लोकार्पण पूरे क्षेत्र के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है। यह विशाल तिरंगा शक्तिफार्म की नई पहचान बनने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रप्रेम का संदेश देगा।नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने कहा कि यह शक्तिफार्म के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के बलिदान की याद भी दिलाता रहेगा। वहां दायित्वधारी संजय बाछाड़, खतीब अहमद, कार्तिक राय, सुनीता सरकार, सुशील राय, विक्रम भंडारी, मीना देवी, सुबीर सरकार,आदि मौजूद रहे। संवादइनसेटशक्तिफार्म में बनेगी उप तहसीलसितारगंज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि शक्तिफार्म में उप तहसील बनाने की योजना को मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल किया गया है। इस घोषणा को भी धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उप तहसील बनने से लोगों को राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए सितारगंज नहीं जाना पड़ेगा। संवादइनसेट7.50 करोड़ की डीपीआर तैयारसितारगंज। नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने कहा कि शक्तिफार्म में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 7.50 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। शहरी विकास मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद उसे भी धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत सड़क, नाली, प्रकाश, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संवादइनसेट98.37 लाख से बनेंगी 1.60 किमी दो सड़केंसितारगंज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य योजना से जारी 98.37 लाख रुपये की लागत से बनने वाली दो सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सितारगंज के मुख्य चौराहे से नहर पुलिया होते हुए श्मशान घाट और एनएच-125 से पुरानी मंडी तक करीब 1.60 किमी सड़क निर्माण किया जाना है। दोनों सड़कों के बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। संवाद