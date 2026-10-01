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Udham Singh Nagar News: महादेव नहर का होगा सौंदर्यीकरण, नौ करोड़ से बदलेगी तस्वीर

Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
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Mahadev Canal to be beautified; Rs 9 crore project to transform its appearance.
काशीपुर। महादेव नहर क्षेत्र की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। नगर निगम ने महादेव नहर को मॉडल घाट के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके लिए नौ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। पहले चरण में एक किलोमीटर लंबे नहर किनारे और आसपास के इलाकों में सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे।
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सिंचाई विभाग की ओर से शासन को भेजी गई डीपीआर के अनुसार महादेव नहर पर बने छठ पूजा घाट का सुधारीकरण भी किया जाना है। हर साल छठ पर्व पर यहां हजारों श्रद्धालु जुटते हैं लेकिन घाट की बदहाली के कारण लोगों को परेशानी होती है। अब घाट की मरम्मत, सीढ़ियों का निर्माण और सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सड़क और गलियों को दुरुस्त करते हुए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी। इससे सड़क पर बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या खत्म होगी। पूरे क्षेत्र में नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए अंधेरे वाले स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है। नहर के किनारे सुबह और शाम के समय लोगाें के टहलने और घूमने की उचित व्यवस्था होने से बुजुर्गों को भी लाभ मिलेगा।
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कोट
- महादेव नहर के कायाकल्प की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। नहर के आसपास सौंदर्यीकरण के कार्यों के साथ-साथ दीवारों पर स्वच्छता, उत्तराखंड संस्कृति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग बनाई जाएगी। लोगों को यहां टहलने के साथ ही प्रदेश की कला और संस्कृति को चित्रों के जरिए जानने का मौका मिलेगा। -अमित गुप्ता, ईई, सिंचाई विभाग
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