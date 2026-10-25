Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:49 AM IST
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फुटबाल
रुद्रपुर के एमिनिटी अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
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शाेभायात्रा
रुद्रपुर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर्व पर शोभायात्रा शाम पांच बजे से।
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रामलीला
दिनेशपुर के जयनगर में रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।
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रुद्रपुर के एमिनिटी अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
शाेभायात्रा
रुद्रपुर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर्व पर शोभायात्रा शाम पांच बजे से।
रामलीला
दिनेशपुर के जयनगर में रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।