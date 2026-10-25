Udham Singh Nagar News: ठेका श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:52 AM IST
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पंतनगर। ठेका मजदूर कल्याण समिति ने कुलपति और निदेशक प्रशासन को पत्र सौंपकर पंतनगर विवि में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/ठेका श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने की मांग की है।
समिति के सचिव अभिलाख सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को डीएम और 17 अक्तूबर को शासन के सचिव ने सार्वजनिक अवकाश संबंधी शासनादेश जारी किया था। इसके अनुपालन में विवि के कुलसचिव ने आदेश जारी कर 19 और 29 अक्तूबर को अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसमें दैनिक वेतन भोगी एवं ठेका श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का आदेश जारी नहीं किया गया है। कहा कि जबकि शासन से इस तरह के अवकाश आदेशों में अन्य कर्मियों की दैनिक वेतन भोगियों को भी सवैतनिक अवकाश दिए जाते रहे हैं।
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समिति के सचिव अभिलाख सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को डीएम और 17 अक्तूबर को शासन के सचिव ने सार्वजनिक अवकाश संबंधी शासनादेश जारी किया था। इसके अनुपालन में विवि के कुलसचिव ने आदेश जारी कर 19 और 29 अक्तूबर को अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसमें दैनिक वेतन भोगी एवं ठेका श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का आदेश जारी नहीं किया गया है। कहा कि जबकि शासन से इस तरह के अवकाश आदेशों में अन्य कर्मियों की दैनिक वेतन भोगियों को भी सवैतनिक अवकाश दिए जाते रहे हैं।
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