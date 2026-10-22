Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
सोना - 1,48,700 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,09,000 प्रति किलो
--
फुटबाल
रुद्रपर के एमिनिटी फुटबाल अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
--
विसर्जन
दिनेशपुर में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
--
क्रिकेट
रुद्रपुर के डीपीएस मैदान में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
चांदी - 2,09,000 प्रति किलो
फुटबाल
रुद्रपर के एमिनिटी फुटबाल अकादमी में फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
विसर्जन
दिनेशपुर में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट
रुद्रपुर के डीपीएस मैदान में अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।