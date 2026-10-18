Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



प्रतियोगिताएं

रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस, वाहिनी प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



दुर्गा महोत्सव

रुद्रपुर के रवींद्रनगर में दुर्गा महोत्सव के तहत महाअष्टमी पूजा शाम सात बजे से।

रामलीला

रुद्रपुर में बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से।

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