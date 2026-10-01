Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:56 PM IST
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सोना - 1,53,200 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,30,000 प्रति किलो
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कार्यक्रम
रुद्रपुर के गांधी पार्क में गांधी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
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शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,30,000 प्रति किलो
कार्यक्रम
रुद्रपुर के गांधी पार्क में गांधी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।