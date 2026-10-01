Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,30,000 प्रति किलो

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कार्यक्रम

रुद्रपुर के गांधी पार्क में गांधी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

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फेंसिंग चैंपियनशिप

रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।

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शिविर

पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।



सोना - 1,53,200 प्रति 10 ग्राम