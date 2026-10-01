Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
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सोना - 1,53,400 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,30,000 प्रति किलो
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फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
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खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,30,000 प्रति किलो
फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।