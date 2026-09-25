Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,51,000 प्रति किलो

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शिविर

पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।

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नामांकन

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में नामांकन सुबह 10 बजे से।

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श्रीमद्भागवत

दिनेशपुर के वार्ड नंबर दो में तीन दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ शाम पांच बजे से।

सोना - 1,53,000 प्रति 10 ग्राम