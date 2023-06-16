Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,50,000 प्रति किलो

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ट्रायल

रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।

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नामांकन

किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की ब्रिकी सुबह 10 बजे से।

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कार्यक्रम

पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

सोना - 1,58,000 प्रति 10 ग्राम