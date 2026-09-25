Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:30 AM IST
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सम्मेलन
जसपुर में सैनी महासभा का महासम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह काव्य रिजॉर्ट, ठाकुरद्वारा रोड पर सुबह दस बजे से।
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मूर्ति विसर्जन
काशीपुर के गंगे बाबा मंदिर में गणेश उत्सव के समापन पर मूर्ति का विसर्जन शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
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शोभायात्रा
मां चामुंडा देवी की 70वीं भव्य शोभायात्रा मोहल्ला लाहौरियान स्थित श्री गीता भवन से गिरिताल स्थित मां चामुंडा मंदिर शक्ति पीठ पहुंचेगी दोपहर दो बजे।
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जसपुर में सैनी महासभा का महासम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह काव्य रिजॉर्ट, ठाकुरद्वारा रोड पर सुबह दस बजे से।
मूर्ति विसर्जन
काशीपुर के गंगे बाबा मंदिर में गणेश उत्सव के समापन पर मूर्ति का विसर्जन शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
शोभायात्रा
मां चामुंडा देवी की 70वीं भव्य शोभायात्रा मोहल्ला लाहौरियान स्थित श्री गीता भवन से गिरिताल स्थित मां चामुंडा मंदिर शक्ति पीठ पहुंचेगी दोपहर दो बजे।