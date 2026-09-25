Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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जसपुर में सैनी महासभा का महासम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह काव्य रिजॉर्ट, ठाकुरद्वारा रोड पर सुबह दस बजे से।

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मूर्ति विसर्जन

काशीपुर के गंगे बाबा मंदिर में गणेश उत्सव के समापन पर मूर्ति का विसर्जन शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।

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शोभायात्रा

मां चामुंडा देवी की 70वीं भव्य शोभायात्रा मोहल्ला लाहौरियान स्थित श्री गीता भवन से गिरिताल स्थित मां चामुंडा मंदिर शक्ति पीठ पहुंचेगी दोपहर दो बजे।

सम्मेलन