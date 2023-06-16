Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर के स्पोटर्स स्टेडियम में अंडर-14 और अंडर-19 बैडमिंटन एवं फुटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।

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श्रीराम कथा

काशीपुर के पुराने आवास विकास स्थित महाराणा प्रताप पार्क में श्रीराम कथा दोपहर तीन बजे।

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