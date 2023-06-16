Udham Singh Nagar News: लेफ्टिनेंट बनने पर दीपेंद्र को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:09 AM IST
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खटीमा। चारुबेटा निवासी दीपेंद्र सिंह धामी के सेना में कमीशन प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बनने पर पूर्व सैनिकों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मंगलवार को सैनिक संगठन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कहा कि इस उपलब्धि से उन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहां कैप्टन गंभीर सिंह धामी, धन सिंह सामंत, शिव चंद, भास्कर भट्ट, टीकाराम, भूपेंद्र खोलिया, जगदीश बोरा, मनमोहन धामी, भूपाल सिंह, मनोहर ज्याला, वासुदेव जोशी, कैलाश जोशी आदि थे।
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