Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 05 Sep 2026 12:14 AM IST
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धार्मिक कार्यक्रम
काशीपुर। बाबा जाहरवीर गोगा जी महाराज के नवमी पर मानपुुर रोड पॉलिटेक्निक के पास मंदिर पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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शिविर
काशीपुर। खालसा फाउंडेशन की ओर से श्री गुरुनानक साहिब बड़े गुरुद्वारा में मोतियाबिंद की जांच व चश्मों का निशुल्क वितरण सुबह 11 बजे से।
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काशीपुर। बाबा जाहरवीर गोगा जी महाराज के नवमी पर मानपुुर रोड पॉलिटेक्निक के पास मंदिर पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शिविर
काशीपुर। खालसा फाउंडेशन की ओर से श्री गुरुनानक साहिब बड़े गुरुद्वारा में मोतियाबिंद की जांच व चश्मों का निशुल्क वितरण सुबह 11 बजे से।