Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर। बाबा जाहरवीर गोगा जी महाराज के नवमी पर मानपुुर रोड पॉलिटेक्निक के पास मंदिर पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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शिविर





काशीपुर। खालसा फाउंडेशन की ओर से श्री गुरुनानक साहिब बड़े गुरुद्वारा में मोतियाबिंद की जांच व चश्मों का निशुल्क वितरण सुबह 11 बजे से।

धार्मिक कार्यक्रम