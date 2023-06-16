Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 05 Oct 2026 01:02 AM IST
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बहुद्देशीय शिविर
काशीपुर के ग्राम बघेलेवाला में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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काशीपुर। किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में देवभूमि सहोदया इंटर स्कूल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें दिन समर स्टडी हॉल और मारिया असुम्पटा के बीच मैच सुबह नौ बजे से।
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काशीपुर के ग्राम बघेलेवाला में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
काशीपुर। किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में देवभूमि सहोदया इंटर स्कूल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें दिन समर स्टडी हॉल और मारिया असुम्पटा के बीच मैच सुबह नौ बजे से।