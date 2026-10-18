Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 18 Oct 2026 02:12 AM IST
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रामलीला
काशीपुर में श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के श्रीराम लीलामंचन में लंका दहन का मंचन रात नौ बजे से।
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शोभायात्रा
काशीपुर के मोहल्ला लाहौरियान स्थित मां मनसा देवी मंदिर से शोभायात्रा शाम चार बजे से।
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काशीपुर में श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के श्रीराम लीलामंचन में लंका दहन का मंचन रात नौ बजे से।
शोभायात्रा
काशीपुर के मोहल्ला लाहौरियान स्थित मां मनसा देवी मंदिर से शोभायात्रा शाम चार बजे से।