Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर में श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के श्रीराम लीलामंचन में लंका दहन का मंचन रात नौ बजे से।

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शोभायात्रा

काशीपुर के मोहल्ला लाहौरियान स्थित मां मनसा देवी मंदिर से शोभायात्रा शाम चार बजे से।

रामलीला