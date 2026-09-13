Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर। श्री गंगे बाबा मंदिर उदासीन आश्रम में श्री गणेश महोत्सव के तहत श्री गणेश पूजन सुबह 11 बजे।

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खेल महोत्सव

बाजपुर। खेल महोत्सव का आयोजन मदर इंडिया स्कूल में सुबह नौ बजे से होगा।

गणेश पूजन