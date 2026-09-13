Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 13 Sep 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
गणेश पूजन
काशीपुर। श्री गंगे बाबा मंदिर उदासीन आश्रम में श्री गणेश महोत्सव के तहत श्री गणेश पूजन सुबह 11 बजे।
--
खेल महोत्सव
बाजपुर। खेल महोत्सव का आयोजन मदर इंडिया स्कूल में सुबह नौ बजे से होगा।
विज्ञापन
काशीपुर। श्री गंगे बाबा मंदिर उदासीन आश्रम में श्री गणेश महोत्सव के तहत श्री गणेश पूजन सुबह 11 बजे।
खेल महोत्सव
बाजपुर। खेल महोत्सव का आयोजन मदर इंडिया स्कूल में सुबह नौ बजे से होगा।